Mike Egger ist stolz auf seine Schwiegermutter Vincenz-Stauffacher

Keystone-SDA

SVP-Nationalrat Mike Egger hat sich gegenüber "20 Minuten" stolz über die Kandidatur seiner Schwiegermutter Susanne Vincenz-Stauffacher für das Präsidium der FDP geäussert. Die St. Galler Nationalrätin hatte ihre Bewerbung am Mittwoch bekanntgegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Ich bin von meiner Schwiegermutter transparent über den Schritt informiert worden – diese Vertrauensbasis ist wichtig und wird gegenseitig sehr geschätzt», sagte Egger zu dem Newsportal. Seit Mai sei der SVP-Nationalrat demnach mit Susanne Vincenz-Stauffachers Tochter verheiratet.

Es sei wichtig, dass solche Dinge am Familientisch debattiert werden können, sagte Egger weiter. Es gäbe jedoch «klare Spielregeln» und er habe auch parteiintern geschwiegen. Ein Parteipräsidium sei «kein Zuckerschlecken», deshalb gebüre seiner Schwiegemutter grossen Respekt.

Vincenz-Stauffacher kandidiert gemeinsam mit dem Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann für die Nachfolge von FDP-Präsident Thierry Burkart. Laut der Findungskommission bewerben sich die beiden als Einzige für die Parteispitze. Damit dürfte die FDP erstmals in einem Co-Präsidium geführt werden.

