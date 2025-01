Model Naomi Campbell verbringt die Skiferien in Gstaad BE

Keystone-SDA

Model und Schauspielerin Naomi Campbell verbringt mit ihren beiden Kindern die Skiferien in Gstaad BE. In einem Post auf Instagram hat sie eine Sammlung von Familien-Schnappschüssen präsentiert.

(Keystone-SDA) «Dankbar und gesegnet», schrieb die 54-jährige Britin unter dem Beitrag. Der «Blick» berichtete am Montag darüber. Die Fotos zeigen ihre dreijährige Tochter beim Besuch einer Skischule und ihren Sohn beim Kuscheln im Pyjama. Die Kinder der alleinerziehenden Mutter beobachten auch Kühe, zaubern Engel in den Schnee und fahren Schlitten.

Campbell war in den 1990er-Jahren als Topmodell gross geworden. Als Schauspielerin bekleidete sie mehrere kleine Rollen in Filmen und Serien wie «The Night We Never Met», «I Feel Pretty» oder «American Horror Story». Ihre Kinder stammen von einer Leihmutter, wie die Britin einst in einem Interview mit «The Times» erzählte.