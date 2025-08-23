The Swiss voice in the world since 1935
Motorradfahrer in Bremgarten AG nach Kollision mit Auto verletzt

Keystone-SDA

In Bremgarten AG ist ein Motorradfahrer bei einem Abbiegemanöver frontal mit einem Auto kollidiert und dabei verletzt worden. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es am Freitagnachmittag kurz vor 14:00 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Demnach fuhr eine 62-jährige Automobilistin von Bremgarten kommend in Richtung Niederwil. Sie beabsichtigte, nach links in das Industriequartier abzubiegen, der 66-jähriger Motorradfahrer fuhr hinter ihr her.

In der Folge kollidierte der Motorradfahrer frontal mit der Seite des Personenwagens der 62-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert und blieb am Boden liegen. Er musste mit unbekannten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert werden, wie es weiter hiess. Sowohl am Motorrad wie auch am Personenwagen entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

