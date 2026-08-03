Motorradfahrer rast mit Tempo 122 statt 50 durch Inwil LU

Keystone-SDA

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Die Luzerner Polizei hat am Samstagnachmittag in Inwil einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 47-jährige Mann fuhr Richtung Waldibrücke und beschleunigte im Gebiet Oberhofen sein Motorrad auf 122 km/h. Erlaubt ist dort maximal Tempo 50.

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(Keystone-SDA) Der Motorradfarher sei von einer Geschwindigkeitsmessanlage geblitzt worden, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Sie habe ihn kurze Zeit später anhalten und festnehmen können. Sein Motorrad sei sichergestellt und sein Führerausweis gesperrt worden.