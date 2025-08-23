Mutmasslicher Täter von Raubüberfällen im Kanton Bern festgehalten

Keystone-SDA

In Bern und Brenzikofen ist es am Donnerstag kurz nacheinander je zu einem Raubüberfall auf eine Geschäftsräumlichkeit gekommen. Drittpersonen konnten den mutmasslichen Täter in Brenzikofen festhalten. Er wurde festgenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Donnerstag ging kurz vor 14.00 Uhr die Meldung über einen Raubüberfall auf einen Tankstellenshop in Bern ein, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Ein Mann habe den Tankstellenshop mit einem Messer betreten und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Er sei jedoch daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Trotz sofort eingeleiteten Suchmassnahmen konnte der Täter zunächst nicht angehalten werden.

Kurze Zeit später, etwa um 15.45 Uhr, ging eine weitere Meldung zu einem Raubüberfall auf ein Ladenlokal in Brenzikofen ein. Ersten Kenntnissen zufolge betrat dort ebenfalls ein Mann das Ladenlokal und bedrohte die Mitarbeitenden mit einer Rasenschere, wie es weiter hiess. Drittpersonen konnten die Person festhalten. Dabei wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte wurde daraufhin von der Kantonspolizei Bern festgenommen.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge wurden beide Raubüberfälle mutmasslich von der gleichen Person begangen. Der Beschuldigte wird sich vor der Justiz nach den gesetzlichen Bestimmungen zu verantworten haben.