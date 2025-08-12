The Swiss voice in the world since 1935
Nationalratskommission will lockerere Kriegsmaterial-Exportregeln

Keystone-SDA

Schweizer Rüstungsunternehmen sollen beim Export von Kriegsmaterial künftig weniger strenge Regeln befolgen müssen. Dieser Meinung ist die Mehrheit der zuständigen Nationalratskommission.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bundesrat hatte eine Abweichungskompetenz beantragt für Ausfuhren von Kriegsmaterial. Er will eine Kompetenz, um bei ausserordentlichen Umständen und zur Wahrung der Interessen der Schweiz von den Bewilligungskriterien für Auslands-Rüstungsgeschäfte abzuweichen.

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SIK-N) unterstützt dies mit 16 zu 8 Stimmen, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Sie will aber die vom Ständerat beschlossene generelle Ausnahme für Länder mit ähnlichem Exportregime wie die Schweiz eingrenzen.

Der Ständerat beschloss im Juni zudem neue Regeln für die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial. Diskussionen darüber angestossen hatten Gesuche von EU-Staaten, die im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine Schweizer Rüstungsgüter weiterverkaufen wollten. Die Diskussionen über diese Regelungen sind in der SIK-N noch nicht abgeschlossen.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
