Nestlé auch in Belgien mit Mineralwasser-Ermittlungen konfrontiert

Keystone-SDA

Die Produktionsvorschriften für Mineralwasser des Nestlé-Konzerns werden auch in Belgien untersucht: Am Dienstag wurde in Étalle die Fabrik von Valvert durchsucht, einer Marke von Nestlé Waters.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die von mehreren belgischen Medien verbreitete Nachricht wurde am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Die Ermittlungen ähneln denen, die in Frankreich eingeleitet wurden. Nestlé Waters – zu dem Marken wie Vittel, Contrex und Perrier gehören – ist in Frankreich Gegenstand von Klagen wegen der Abfüllung von Wasser mit illegalen Filterverfahren.

Nestlé Waters Benelux erklärte seinerseits, dass das Unternehmen voll und ganz mit den Behörden zusammenarbeite. «Alle unsere Wässer können völlig unbedenklich konsumiert werden, und ihre mineralische Zusammensetzung entspricht den Angaben auf den Etiketten», erklärte das Unternehmen.