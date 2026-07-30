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Neuer Hitzerekord für das Jahr 2026 mit fast 40 Grad in Basel

Keystone-SDA

In Basel-Binningen ist am Donnerstag die bisher höchste Temperatur des Jahres gemessen worden. Bis 14.10 Uhr stieg das Thermometer laut Meteoschweiz auf 39,7 Grad. Damit wurde zugleich die bisher höchste je auf der Alpennordseite gemessene Temperatur wieder erreicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am 7. Juli 2015 waren in Genf ebenfalls 39,7 Grad gemessen worden, wie Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, in einer Mitteilung auf der Plattform X schrieb.

Gebrochen wurde am Donnerstag auch der Höchstwert der Tages-Minimaltemperaturen mit 27,3 Grad um 7.30 Uhr auf St. Chrischona bei Basel (bisher 25,3 Grad am 19. Juni 2013 in Meiringen BE).

Stiege die Temperatur in Basel auf 40 Grad oder mehr, wäre es das erste Mal, dass diese Marke in der Schweiz auf der Alpennordseite überschritten wird.

Der Allzeit-Temperatur-Rekord für die Schweiz stammt von einer Messstation auf der Alpensüdseite. Er liegt bei 41,5 Grad und wurde im August 2003 gemessen – und zwar in Grono GR im Misox.

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