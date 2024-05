Nik Hartmann wird neuer “Happy Day”-Moderator

1 Minute

(Keystone-SDA) Nik Hartmann wird neuer Moderator der SRF-Samstagabend-Show “Happy Day”. Er tritt im Herbst 2025 die Nachfolge von Moderator Röbi Koller an, der im Frühjahr 2025 in Pension geht. Für Hartmann ist es nach vier Jahren bei CH Media eine Rückkehr zu SRF.

Die Nähe zu den Menschen und die authentischen Geschichten seien seit jeher ein wichtiger Bestandteil seiner Fernseharbeit, liess sich Hartmann am Donnerstag in einer Mitteilung von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zitieren. Vor seinem Wechsel zu CH Media 2020 moderierte Hartmann seit 2005 bereits unterschiedliche Formate bei SRF, unter anderem “SRF bi de Lüt”.

In den letzten vier Jahren arbeitete Hartmann als Moderator und Co-Leiter der TV-Produktionen bei CH Media. Seinen letzten Auftritt werde der 51-Jährige im Rahmen der dritten Staffel von “Masterchef Schweiz” haben, die er selbst moderiert. Er schaue auf eine intensive und lehrreiche Zeit zurück, hiess es in einem Communiqué von CH Media ebenfalls am Donnerstag.

Als Moderator von “Happy Day” tritt Hartmann die Nachfolge von Röbi Koller an, der nach vierzig Jahren als Moderator seinen Abschied gibt. In seiner Karriere moderierte er unterschiedliche Formate wie “Karussell”, “Quer” oder “Club”, so das SRF. Seit der Erstausstrahlung 2007 war Koller das Gesicht von “Happy Day” und führte das Publikum durch 86 Ausgaben.