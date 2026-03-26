Obwalden prüft Brustkrebsvorsorgeprogramm

Keystone-SDA

Im Kanton Obwalden soll der Ausbau der Brustkrebsvorsorge geprüft werden. Der Kantonsrat hat eine Motion, die ein kantonales Programm für Röntgenuntersuchungen der Brust forderte, als Postulat überwiesen.

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(Keystone-SDA) Kantonsrätin Kristina Rötheli (SP) begründete das Anliegen damit, dass mit einem solchen Vorsorgeprogramm, das Frauen regelmässig zur Mammographie einlade, der Krebs früher erkannt werden könne. Es gehe darum, dass niemand vergessen werde, sagte sie am Donnerstag im Parlament.

Gemäss der schriftlichen Antwort des Regierungsrat kennen bislang 15 Kantone solche Vorsorgeprogramme. Nicht dabei sind bislang die Zentralschweizer Kantone. Luzern plant aber die Einführung eines Brustkrebsvorsorgeprogramms, in Uri und Zug haben die Parlamente ein solches gefordert. Der Schwyzer Regierungsrat hatte sich jüngst gegen das Vorsorgeprogramm ausgesprochen.

Der Obwaldner Regierungsrat unterstützte zwar die Forderung nach einem Vorsorgeprogramm, er wies aber auf die fehlende Erfahrung mit systematischen Brustkrebsscreenings hin. Die Frauen in Obwalden hätten bereits Zugang zur Mammograpie, weswegen der Mehrwert des systematischen Screenings zu prüfen sei, gab Sozialdirektor Christoph Amstad (Mitte) zudem zu bedenken.

Der Regierungsrat beantragte deswegen, die verpflichtende Motion in ein Postulat und damit einen Prüfauftrag abzuschwächen. So könne etwa auch die Zusammenarbeit mit anderen Kantonen geprüft werden, sagte Trudi Abächerli (FDP) zum Antrag der Regierung, der auch von den Motionärinnen unterstützt wurde.

Der Kantonsrat wandelte die Motion mit 41 zu 9 Stimmen in ein Postulat um und überwies dieses dann mit 37 zu 13 Stimmen.