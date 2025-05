Obwaldner Polizei fasst mutmasslichen Pizzeria-Einbrecher

Keystone-SDA

Die Obwaldner Polizei hat einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. Dieser wird beschuldigt, am frühen Samstagmorgen in eine Pizzeria am Bahnhofplatz in Sarnen eingebrochen zu sein, wie die Kantonspolizei Obwalden am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei rückte am Samstagmorgen mit mehreren Patrouillen und einem Diensthund aus. Ein junger Mann konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden, wie die Polizei im Communiqué schrieb. Es handelt sich mutmasslich um einen marokkanischen Jugendlichen, der sich illegal in der Schweiz aufhält. Er wird verdächtigt, für weitere Einbrüche im Kanton Obwalden verantwortlich zu sein, hiess es weiter.

Die Kantonspolizei ermittelt in diesem Fall zusammen mit der Jugendanwaltschaft. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Weiter Abklärungen laufen.