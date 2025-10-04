Papst Leo XIV. nimmt an Vereidigung der Schweizergarde teil
Papst Leo XIV. nimmt am Samstag überraschend an der Vereidigung von 27 Schweizergardisten in Rom teil. Dies bestätigte der Pressesprecher der Schweizergarde gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
(Keystone-SDA) Zum letzten Mal sei das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche im Jahr 1968 an der Vereidigung der Schweizergarde zugegen gewesen.
Am Samstagnachmittag werden im Vatikan in Rom 27 neue Schweizergardisten vereidigt. Aufgrund des Todes von Papst Franziskus am 21. April wurde die ursprünglich für den 6. Mai 2025 geplante Vereidigungszeremonie verschoben. Beim Eid versprechen die Gardisten, den regierenden Papst und alle seine rechtmässigen Nachfolger zu schützen und zu verteidigen, auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens.