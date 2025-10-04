The Swiss voice in the world since 1935
Papst Leo XIV. nimmt an Vereidigung der Schweizergarde teil

Keystone-SDA

Papst Leo XIV. nimmt am Samstag überraschend an der Vereidigung von 27 Schweizergardisten in Rom teil. Dies bestätigte der Pressesprecher der Schweizergarde gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum letzten Mal sei das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche im Jahr 1968 an der Vereidigung der Schweizergarde zugegen gewesen.

Am Samstagnachmittag werden im Vatikan in Rom 27 neue Schweizergardisten vereidigt. Aufgrund des Todes von Papst Franziskus am 21. April wurde die ursprünglich für den 6. Mai 2025 geplante Vereidigungszeremonie verschoben. Beim Eid versprechen die Gardisten, den regierenden Papst und alle seine rechtmässigen Nachfolger zu schützen und zu verteidigen, auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens.

Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

