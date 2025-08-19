Polens Polizei: Ring von Drogenhändlern ausgehoben

Die Polizei in Polen hat nach eigenen Angaben einen international agierenden Drogenhändlerring zerschlagen. Bei der Aktion wurden insgesamt rund 800 Kilo Drogen beschlagnahmt, wie das Zentrale Ermittlungsbüro in Warschau mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Diese haben den Angaben zufolge einen Strassenverkaufswert von umgerechnet 236 Millionen Euro. Beschlagnahmt wurden 600 Kilo Marihuana, 180 Kilo Haschisch, 40 Kilo Amphetamin sowie sieben Schusswaffen und hunderte Schuss Munition. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 170 Tatverdächtige, von denen 110 bereits in Untersuchungshaft sitzen.

Den Angaben zufolge bestand die Kerngruppe aus in Spanien lebenden Polen, die Lieferungen von Cannabis und anderen Drogen nach Irland, Deutschland, Österreich und in mehrere skandinavische Länder organisiert haben sollen. Ein Teil der Drogen sei auch nach Polen gelangt.

Schmuggel in Ersatzrädern von Lastwagen

Die Drogenhändlerbande war den Erkenntnissen der Ermittler zufolge mindestens seit 2017 aktiv. Sie soll in diesem Zeitraum ein Dutzend Tonnen Betäubungsmittel umgeschlagen haben. Einzelne Lieferungen mit einem Gewicht von 40 bis 200 Kilo seien in Ersatzrädern von Lastwagen und versteckten Abtrennungen von Lieferwagen transportiert worden.

Der Schlag gegen die Bande gelang den Angaben zufolge durch enge Zusammenarbeit der polnischen Ermittler mit den Behörden in Spanien, Deutschland, Irland, Frankreich, den Niederlanden, Tschechien und Italien.