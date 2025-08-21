Polizei erwischt drei mutmassliche Trickdiebe in Münchenstein BL

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Landschaft hat am Mittwoch in Münchenstein ein mutmassliches Trickdiebe-Trio angehalten. Sie stehen in Verdacht, sich unter einem Vorwand am gleichen Tag Zutritt zu einer Wohnung am Basler Allschwilerplatz verschafft und Wertgegenstände gestohlen zu haben.

(Keystone-SDA) Die drei wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festgenommen, wie diese in einem Communiqué mitteilte. Sie wird dem Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für die Verdächtigen beantragen.

Einem Mitarbeiter der Kantonspolizei Basel-Stadt fielen die drei Personen auf, weil sie sich «verdächtig benommen» hatten. Aus ermittlungstaktischen Gründen will sich die Staatsanwaltschaft nicht weiter dazu äussern.

Deren Kriminalpolizei klärt nun ab, ob die Festgenommenen für weitere ähnliche Delikte in Frage kommen. Es handelt sich um eine 42-jährige Deutsche sowie um zwei Rumänen im Alter von 24 und 37 Jahren, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Staatsanwaltschaft warnt in diesem Zusammenhang vor falschen Personen, die sich als IWB-Kontrolleure oder Handwerker ausgeben, um in sich Zugang zu Wohnungen zu verschaffen.