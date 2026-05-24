Polizei rettet betrunkenen Mann in Rorschach SG aus dem See

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter Mann hat am frühen Sonntagmorgen in Rorschach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem er vor einer Patrouille geflüchtet war, begab er sich in der Nähe der Badhütte in den Bodensee. Die Einsatzkräfte retteten den Mann mit Unterstützung von Passanten aus dem Wasser.

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(Keystone-SDA) Laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen vom Sonntagmorgen, meldeten Anwohnende kurz nach 6.10 Uhr eine auffällige Person im Bereich der Reitbahnstrasse.

Die daraufhin aufgebotene Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen habe einen Mann angetroffen, der beim Anblick der Polizei geflüchtet sei, schreibt die Polizei weiter. Dieser sei schliesslich im Bereich der Seepromenade auf Höhe der Badhütte angehalten worden, woraufhin sich dieser in den See begeben habe.

Aufgrund seines offensichtlich alkoholisierten Zustandes habe sich die Patrouille entschieden, den widerwillig kooperierenden Mann aus dem See zu retten. Passanten unterstützten dabei die Einsatzkräfte, indem sie einen Rettungsring herbeischafften.

Nach der Bergung musste der Mann gemäss Polizei aufgrund seines Verhaltens in Handfesseln gelegt werden. Er wurde schliesslich zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.