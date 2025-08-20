The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polizei stoppt Mann in Brienz mittels Pfefferspray und Taser

Keystone-SDA

Ein Mann hat sich am Mittwoch am Bahnhof Brienz einer Polizeikontrolle widersetzt und mehrere Polizisten tätlich angegriffen. Die Polizei stoppte ihn mit Pfefferspray und einem Taser, wie sie mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz vor 11.50 Uhr. Der Polizei war gemeldet worden, dass sich der Mann auffällig verhalte und herumschreie, wie sie in einem Communiqué schrieb.

Später widersetzte sich der Mann den Anweisungen der Einsatzkräfte und verhielt sich aggressiv. Er griff diese tätlich an und schlug einen Polizisten ins Gesicht, wie es weiter hiess. Nach dem Einsatz von Pfefferspray und Taser konnte die Polizei den Mann schliesslich anhalten und in ein Spital bringen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb er unverletzt und wurde später in eine geeignete Institution überführt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
12 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft