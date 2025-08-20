Polizei stoppt Mann in Brienz mittels Pfefferspray und Taser

Keystone-SDA

Ein Mann hat sich am Mittwoch am Bahnhof Brienz einer Polizeikontrolle widersetzt und mehrere Polizisten tätlich angegriffen. Die Polizei stoppte ihn mit Pfefferspray und einem Taser, wie sie mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz vor 11.50 Uhr. Der Polizei war gemeldet worden, dass sich der Mann auffällig verhalte und herumschreie, wie sie in einem Communiqué schrieb.

Später widersetzte sich der Mann den Anweisungen der Einsatzkräfte und verhielt sich aggressiv. Er griff diese tätlich an und schlug einen Polizisten ins Gesicht, wie es weiter hiess. Nach dem Einsatz von Pfefferspray und Taser konnte die Polizei den Mann schliesslich anhalten und in ein Spital bringen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb er unverletzt und wurde später in eine geeignete Institution überführt.