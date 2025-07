Polizei stoppt zwei unvernünftige Töfffahrer in Luzern und Inwil

Keystone-SDA

Die Luzerner Polizei hat über das Wochenende zwei Motorradfahrer gestoppt, die auf der Autobahn A2 Richtung Süden regelwidrig unterwegs waren. Beiden Fahrern sei der Führerausweis vorsorglich entzogen worden, teilte die Luzerner Polizei am Montag mit.

(Keystone-SDA) Am Freitagabend wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer auf der A2 in Richtung Süden gestoppt. Dieser fuhr laut Mitteilung mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch den Reussporttunnel, bedrängte andere Verkehrsteilnehmer und überholte teilweise rechts. Die Polizei konnte ihn in Horw LU anhalten.

Am frühen Samstagmorgen fiel ein 18-jähriger Motorradfahrer bei Inwil auf. Dieser fuhr in Schlangenlinien und hob mehrmals das Vorderrad an, um auf dem Hinterrad weiterzufahren. Damit brachte er andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, wie es weiter hiess.

Beiden Fahrern wurde der Führerausweis abgenommen. Sie dürfen vorerst keine Motorfahrzeuge mehr lenken. Das Strassenverkehrsamt entscheidet über das weitere Vorgehen.