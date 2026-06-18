Polizei verhaftet vier Männer nach Entführung in Wallisellen

Keystone-SDA

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Die Polizei hat nach einer Entführung in Wallisellen vier Männer verhaftet. Das Opfer, ein 46-jähriger Slowake, blieb unverletzt. Bei den Entführern handelt es sich um vier Montenegriner.

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(Keystone-SDA) Der 46-jährige sei am Montagabend von den vier ihm bekannten Männern gezwungen worden, in ein Fahrzeug zu steigen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mit. Nach mehreren Stunden konnten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Winterthur den Mann in einer Wohnung in Winterthur befreien.

Gegen 2 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Mann gegen seinen Willen in Winterthur festgehalten werde. In der Wohnung trafen die Polizisten zwei der mutmasslichen Entführer sowie das Opfer an.

Die beiden 42-jährigen Montenegriner wurden daraufhin verhaftet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei weitere mutmasslich beteiligte Männer festgenommen werden zwei 30- und 35-jährige Montenegriner. Die vier Verhafteten wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Für alle Festgenommenen beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Der genaue Tatablauf und das Motiv sind zurzeit noch unklar.