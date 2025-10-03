The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polizei zieht in St. Gallen E-Trottinett aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei St. Gallen hat am Mittwochabend ein zu schnelles E-Trottinett eines 59-jährigen Mannes aus dem Verkehr gezogen. Es erreichte auf der Geschwindigkeitsprüfrolle ein Tempo von 70 km/h, schrieb die Polizei am Freitag in einer Mitteilung. Erlaubt sind 20 km/h.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann auf dem E-Trottinett sei einer Patrouille der Stadtpolizei auf der Moosstrasse aufgrund einer Geschwindigkeit von ungefähr 40 bis 50 km/h aufgefallen. Daraufhin wurde das Gefährt für eine technische Überprüfung sichergestellt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
46 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft