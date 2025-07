Porsche-Gewinn sackt um mehr als 70 Prozent ab

Keystone-SDA

Absatzminus in China, Zölle in den USA, stockende E-Offensive: Porsche ist mit diversen Herausforderungen konfrontiert. Allen Sparanstrengungen zum Trotz zeigen das auch die Zahlen für das erste Halbjahr.

(Keystone-SDA) Der Gewinn des Sport- und Geländewagenbauers Porsche ist im ersten Halbjahr abgestürzt. Das Konzernergebnis von Januar bis Juni lag bei 718 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das ist ein Minus von gut 71 Prozent. Im Vorjahreszeitraum lag der Überschuss noch bei knapp 2,2 Milliarden Euro.

Die Situation hat sich damit weiter zugespitzt: Im ersten Quartal meldeten die Stuttgarter noch einen Nachsteuergewinn von rund 518 Millionen Euro – im Zeitraum von April bis Juni kamen nur 200 Millionen hinzu.

Im Autogeschäft – also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet – verbuchte Porsche dabei einen operativen Gewinneinbruch von knapp 91 Prozent. Porsche-Chef Oliver Blume teilte mit: «Wir haben es weltweit weiterhin mit erheblichen Herausforderungen zu tun. Es ist kein Unwetter, das vorüberzieht.» Die Welt verändere sich massiv – und anders als noch vor einigen Jahren erwartet. Erst von 2026 an erwartet Blume wieder ein «positives wirtschaftliches Momentum».

Porsche tut sich vor allem in China schwer. Zuletzt hatte das Management ein Absatzminus vermeldet – insbesondere in der Volksrepublik brachen die Verkäufe ein. Auch hohe Umbaukosten und die US-Einfuhrzölle belasten das Geschäft. Mit dem schleppenden Wandel zur E-Mobilität sind ausserdem erhebliche Investitionen verbunden.

Daher ist Sparen angesagt: Die Strukturen sollen schrumpfen, bis 2029 will die Porsche-Führung rund 1900 Stellen in der Region Stuttgart streichen. Und ein weiteres Sparprogramm ist schon in Arbeit. Blume hatte die Belegschaft in der vergangenen Woche in einem Brief auf weitere Einschnitte vorbereitet.