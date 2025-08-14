Priester: «Wollte Jugendlichen mit Massage gegen Stress helfen»
Er habe unter "kognitiven Verzerrungen" gelitten, sagte der mehrerer Sexualdelikte beschuldigte Priester am Donnerstag vor dem Tessiner Kantonsstrafgericht in Lugano. Heute wisse er, dass er die Jugendlichen nicht hätte massieren sollen.
(Keystone-SDA) «Wenn ich mir heute die Geschehnisse von damals vergegenwärtige, wird mir bewusst, dass ich selber auf der Suche nach einer Massage war», sagte der 56-Jährige vor dem Geschworenengericht. Er sei «emotional verwirrt» gewesen. Einer der Jugendlichen habe in ihm eine Vaterfigur gesehen.
Der Priester, der an zahlreichen Mittelschulen im Tessin unterrichtete, soll neun Personen sexuell genötigt haben, davon vier Minderjährige. Der Mann ist seit einem Dreivierteljahr im vorzeitigen Strafvollzug.