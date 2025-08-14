The Swiss voice in the world since 1935
Priester soll vier Minderjährige sexuell genötigt haben

Keystone-SDA

Am Tessiner Kantonsstrafgericht in Lugano hat am Donnerstagmorgen der Prozess gegen einen Priester begonnen. Der 56-Jährige soll neun Personen sexuell genötigt haben, davon vier Minderjährige. Der Mann ist seit einem Dreivierteljahr im vorzeitigen Strafvollzug.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Sexualdelikte haben sich laut Anklageschrift zwischen 2015 und 2023 ereignet. Der Mann war innerhalb der Diözese Lugano für die seelsorgerische Betreuung und Begleitung von Jugendlichen zuständig. Ausserdem war er Lehrer an verschiedenen Mittelschulen, war mitverantwortlich für den schulischen Religionsunterricht und gehörte verschiedenen Kommissionen an.

Gemäss Anklageschrift werden dem Mann mehrfache sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit urteilsunfähigen oder widerstandsunfähigen Personen, mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern sowie mehrfache Pornografie vorgeworfen.

Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, nur Medienschaffende sind zugelassen.

