Proteste gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl in Venezuela

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela haben zahlreiche Menschen in der Hauptstadt Caracas und anderen Städten gegen das offizielle Ergebnis protestiert. Sie gingen auf die Strasse und schlugen Töpfe und Pfannen gegeneinander.

Darüber berichtete die Zeitung “El Nacional”, zu sehen war dies auch in mehreren Videos in den sozialen Medien. Der sogenannte Cacerolazo ist eine in Lateinamerika sehr populäre Form des Protests.

Der Nationale Wahlrat (CNE) hatte Amtsinhaber Nicolás Maduro offiziell zum Wahlsieger erklärt. Damit kann der linke Staatschef im Januar 2025 seine dritte sechsjährige Amtszeit antreten. Nach offiziellen Angaben kam Maduro bei der Abstimmung am Sonntag auf 51,2 Prozent der Stimmen. Der Oppositionskandidat Edmundo González Urrutia erhielt demnach 44,2 Prozent.

Die Opposition erkannte das offizielle Ergebnis nicht an und reklamierte den Sieg für ihren Kandidaten Edmundo González Urrutia. Sie warf der Regierung Wahlbetrug vor.

Auch die US-Regierung und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten meldeten Zweifel an dem offiziellen Wahlergebnis an. Vor der Wahl am Sonntag hatten mehrere Umfragen einen Sieg der Opposition prognostiziert. Beobachter gingen allerdings schon vor der Abstimmung nicht davon aus, dass die Wahl frei und fair ablaufen würde.