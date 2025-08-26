The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Rapperswil stoppt wegen angespannten Finanzen Schulhauspläne

Keystone-SDA

Der Stadtrat von Rapperswil-Jona hat einen Projektierungskredit über 3,5 Millionen Franken für den Umbau des Schulhauses Burgerau wenige Tag vor der Bürgerversammlung im September zurückgezogen. Grund für den Marschhalt ist die angespannte finanzielle Lage der Stadt. Das Projekt soll redimensioniert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Stadtrat von Rapperswil-Jona zieht das Traktandum «Projektierungskredit für den Neubau des Schulhauses Burgerau» an der Bürgerversammlung vom 4. September 2025 zurück, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zwar sei der Bedarf an zusätzlichem Schulraum unbestritten. Die laufenden Ausgaben der Stadt steigen jedoch und die finanziellen Reserven sänken.

Der Stadtrat strebe deshalb eine redimensionierte und «finanziell nachhaltige Lösung an», heisst es im Communiqué weiter. Dazu werden die Schulraumplanung und damit auch die Entwicklung des Areals Burgerau neu aufgesetzt. Auch andere Investitionsvorhaben würden überprüft.

Form und Zeitpunkt der Umsetzung des Projekts Burgerau müssten auf die finanziellen Realitäten abgestimmt sein, lässt sich Stadtpräsidentin Barbara Dillier (parteilos) in der Mitteilung zitieren. «Darum braucht es jetzt einen Marschhalt.» Dieser sei nicht als Absage zu verstehen, sondern als «Kurskorrektur».

Geplant war, den Altbau der Schulanlage Burgerau zu sanieren und gleichzeitig den Schulraum auf rund 15 Klassen zu erweitern. Zudem sollte das Oberstufenzentrum mit einer Aula und einer Turnhalle ergänzt werden. Die Gesamtkosten wurden auf rund 54,5 Millionen Franken geschätzt, mit jährlichen Folgekosten von rund 2,9 Millionen Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft