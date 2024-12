Lebenslauf und Co.: Der Schlüssel zur erfolgreichen Bewerbung im Ausland

In der Schweiz sind im Lebenslauf persönliche Angaben wie Foto, Geburtsdatum und Zivilstand üblich. Das ist nicht überall auf der Welt so. Credit: Panther Media Gmbh / Alamy Stock Photo

Vom Lebenslauf bis zum Vorstellungsgespräch: Im Ausland bewerben heisst, sich auf neue Standards und Erwartungen einzustellen. Expert:innen liefern Ratschläge für Bewerbungen auf dem internationalen Arbeitsmarkt.

5 Minuten

Camille Kündig

Eine Bewerbung jenseits der Landesgrenzen erfordert nicht nur sprachliche Anpassungen, sondern auch kulturelles Fingerspitzengefühl. Was in der Schweiz Standard ist, kann in den USA, Frankreich oder Japan völlig anders gehandhabt werden. Expert:innen sagen, worauf es ankommt, damit Ihr Dossier im Ausland punktet.

Wie schreibt man eine Bewerbung fürs Ausland?

Allgemeine Tipps vorab:

Erklären Sie Ihre Abschlüsse und deren Äquivalenz, damit potenzielle Arbeitgeber:innen Ihre Qualifikationen besser einordnen können.

Fügen Sie den Status Ihrer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis hinzu und flunkern Sie nicht bei den Sprachkenntnissen – Muttersprachler:innen werden Sie schnell entlarven.

Denken Sie daran, bei Ihrer Telefonnummer die Landesvorwahl und vielleicht sogar den Zeitunterschied anzugeben.

In der Schweiz sind persönliche Angaben wie Foto, Geburtsdatum und Zivilstand üblich. Da dies nicht überall so ist, lassen Sie dies im Zweifelsfall weg (mehr weiter unten in den länderspeziefischen Hinweisen).

Passen Sie Ihr Bewerbungsdossier an die Anforderungen des Ziellandes an. Vor Ort tätige Personalbüros haben einen vertieften Einblick in den lokalen Arbeitsmarkt, Branchentrends und kulturelle Nuancen.

Länderspezifische Hinweise finden Sie hier:

Arbeiten in den USA und Kanada

In den USA und Kanada sind Bewerbungen oft schlanker gehalten als wir es uns in der Schweiz gewohnt sind: Meistens reichen ein Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben.

«Bewerbungsfotos sind unüblich und aufgrund von Antidiskriminierungsgesetzen häufig sogar unerwünscht.» Julia Meir Lawi, Branch Director Geneva beim Personaldienstleister Robert Half Schweiz.

Auch persönliche Angaben wie Geburtsdatum, Zivilstand oder Religion haben in den Bewerbungsunterlagen keinen Platz.

Dafür würden Bewerbungsgespräche in den USA und Kanada oft informeller und persönlicher verlaufen. «Der sogenannte ‹Cultural Fit› – also die Frage, ob ein Bewerber oder eine Bewerberin zum Unternehmen passt – spielt hier eine zentrale Rolle.»

Gehaltsverhandlungen werden in den USA meist erwartet und als normaler Bestandteil des Einstellungsverfahrens angesehen.

Ausserdem sollten Sie sich nicht wundern: «In den USA sind Hintergrundprüfungen, einschliesslich der Überprüfung von Vorstrafen, in vielen Branchen gang und gäbe», sagt Anthony Adam von der Personalvermittlung Page Executive.

Arbeiten in Frankreich und Deutschland

In einigen europäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich sind die Gehaltsstrukturen dagegen starrer und Porträtfotos meist Teil der Bewerbung.

Julia Meir Lawi von Robert Half Schweiz: «Besonders an einer Bewerbung für Frankreich ist die formelle Struktur sowie das entsprechend formelle Interview.» Dasselbe gelte für Deutschland, wo oft technische Fähigkeiten abgefragt würden und der Fokus auf der fachlichen Eignung liege.

Arbeiten in Australien oder Grossbritannien

In Australien oder Grossbritannien ähnelt die Situation eher der in den Vereinigten Staaten und Kanada. Die Angaben in den Bewerbungsunterlagen beschränken sich meist auf wesentliche Punkte: Ausbildung, Berufserfahrung und relevante Qualifikationen.

Arbeiten in Asien

In Asien sind die Hierarchien oft deutlich stärker ausgeprägt und die Bewerbungsprozesse intensiv und vergleichsweise langwierig. Bescheidenheit und Teamfähigkeit sind gefragt.

Julia Meir Lawi: «In Japan erwarten Unternehmen ein hohes Mass an Formalität und eine klare Ausrichtung der Bewerbung auf das Unternehmen und essen die entsprechende Unternehmensphilosophie.» Persönliche Fragen seien eher kein Bestandteil des Bewerbungsgesprächs, da das Team im Vordergrund stehte.

Überall wichtig: Da Ihr Bewerbungsgespräch voraussichtlich online stattfinden wird, sollten Sie sich gezielt auf eine Videobewerbung vorbereiten.

Editiert von Melanie Eichenberger.