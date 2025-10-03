The Swiss voice in the world since 1935
Rega rettet zwei mutmassliche Einbrecher in Schwyz aus Notlage

Keystone-SDA

Die Rega hat am Dienstagabend zwei Männer aus dem Hang oberhalb der Talstation der Stoosbahnen in Schwyz geborgen. Mutmasslich verübten sie in der Nacht zuvor einen Einbruchdiebstahl in ein Waffengeschäft in Muotathal SZ, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hilfeschreie aus dem steilen Gelände über der Talstation Schlattli drangen um 18.15 Uhr zu Mitarbeitenden der Stoosbahnen. Die Kantonspolizei Schwyz und die Rega wurden aufgeboten. Mit Hilfe einer Seilwinde konnten die beiden Männer gerettet werden.

Einer von ihnen wurde «mit unbestimmten Verletzungen» in ein ausserkantonales Spital gebracht. Seine Identität ist noch ungeklärt, wie die Kantonspolizei schrieb.

Der zweite Mann blieb unverletzt. Es handle sich um einen 25-jährigen Bosnier mit Wohnsitz in Frankreich, der sich unerlaubt in der Schweiz aufhielt. Gegen ihn bestand ein Landesverweis.

Nun befinden sich beide Männer in Haft. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft wollen klären, ob die zwei Verdächtigen neben dem mutmasslichen Einbruch weitere Delikte begangen haben.

