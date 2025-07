Sängerin Stefanie Heinzmann ist glücklich mit Hund Yuma

Keystone-SDA

Stefanie Heinzmann hat auf Instagram ihren neuen besten Freund vorgestellt. Dabei handelt es sich nicht um einen Menschen, sondern um ihren Hund Yuma, wie die 36-jährige Musikerin aus dem Wallis in einem Video zeigte.

(Keystone-SDA) Yuma ist ein Maltipoo und begleitet Heinzmann seit etwas mehr als einem Jahr. «Ich wollte schon mein ganzes Leben lang einen Hund haben», sagte sie dem «Blick». In ihrer Kindheit sei das wegen des elterlichen Restaurants nicht möglich gewesen, später habe ihr Beruf sie zu stark gefordert. Nun aber habe sie den Wunsch dass «der Fokus nicht immer nur auf ihr liegt».

Vor der Entscheidung für ein Haustier beschäftigte sich Heinzmann intensiv mit der Frage, welcher Hund zu ihrem Leben passen würde. «Ich habe mich sicher ein Jahr damit auseinandergesetzt», sagte sie der Zeitung. Fündig sei sie in der Zucht des Schafmatthofs in Gänsbrunnen SO geworden. Dort habe sie die Welpen mehrmals besucht, bevor sie sich für Yuma entschied. «Weil er ein sehr eigenständiger Hund ist – sicher nicht der einfachste -, aber furchtlos.»

Heinzmann nehme ihren Hund inzwischen überall mit hin – an Termine, auf Reisen, sogar in den Backstagebereich. «Mit Yuma habe ich so viel Klarheit gewonnen», sagte sie weiter. «Vor allem macht es wahnsinnig viel Spass, mich mit ihm zu beschäftigen. Er ist einfach ein toller Dude!»