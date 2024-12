Saas Fee VS war perfekter für den Video-Dreh von «Last Christmas»

Keystone-SDA

Wham!-Star Andrew Ridgeley hat voll des Lobes über seine Erfahrungen vom Video-Dreh des Weihnachtsklassikers "Last Christmas" in Saas Fee VS erzählt. "Es gibt nur wenige Orte, die sich dafür so gut eignen wie die Schweiz und die Alpen", sagte er zum Portal blick.ch.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Für eine BBC-Dokumentation ist er wieder an den Drehort zurückgekehrt. Der Song von 1984 gibt laut Ridgeley die ideale Weihnachtsvorstellung vieler Menschen wieder. Das ist ein verschneites Weihnachtsfest in einer warmen Hütte mit Freunden, mit allem Komfort und Luxus, wie der 61-Jährige zum 50-Jahre-Jubiläum des legendären Weihnachtssongs sagte.

«Es herrschte eine richtige Partystimmung in Saas-Fee.» Und es sei auch teilweise sehr ausgelassen gewesen. «Wenn man ein Dutzend zwanzigjährige Personen bei einem Skiwochenende in den Bergen vereint und mit festlicher Stimmung und Alkohol übergiesst, wird man eine gute Zeit und Spass haben.» In der neuen BBC-Dokumentation «Last Christmas Unwrapped» sehe man einige Szenen davon. Diese hätten es nicht ins Musikvideo geschafft, zeigten aber, «wie wild die Zeit vor Ort war».

Dass es ein aussergewöhnlicher Song sei, sei ihm direkt beim ersten Hören bewusst gewesen. Sänger George Michael (1963-2016) sei total aufgeregt zu ihm gekommen. «Und als ich dann den Titel hörte, war mir klar, dass mein Kumpel wieder eine weitere geniale Komposition erschaffen hatte. Es war eine nervige Angewohnheit von ihm.»