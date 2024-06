Schauspielerin Heidi Diggelmann hat lieber Erinnerungen

(Keystone-SDA) Schauspielerin Heidi Diggelmann (88) hält nichts vom Wiederholen von Erlebnissen: “Ich habe doch oft die Erfahrung gemacht, dass man enttäuscht ist, wenn man etwas Schönes wiederholen möchte, Ferien oder auch Begegnungen.”

Diese Erlebnisse behalte sie lieber in Erinnerung, sagte Diggelmann zum “SonntagsBlick”. Unschöne Erfahrungen wolle sie oder so nicht nochmals erleben.

Eine Ausnahme hat Diggelmann allerdings: Sie würde gerne ihren ersten Schultag nochmals durchleben. “Ich möchte nochmals spüren, was in mir vorging, was ich damals dachte, wie ich meinen Alltag erlebte, die Gefühle, die Spannung, die Ängste, die Neugier.”