Schweizer NBA-Spieler Clint Capela hat sich verlobt

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Genfer NBA-Spieler Clint Capela hat kürzlich mit den Altanta Hawks die Playoffs verpasst. Statt an Basketball denkt er in der verlängerten Saisonpause lieber an seine Verlobung, über die Capela in einem Interview erstmals spricht.

“Sie heisst Cassie und kommt ursprünglich aus Texas”, sagt der bald 30-Jährige in einem am Mittwoch publizierten Interview mit der “Tribune de Genève”. Vor acht Jahren habe sich das Paar im US-Bundesstaat Texas kennengelernt. “Es war an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen.”

Den Heiratsantrag machte der Basketballer im höchsten Hotel der Stadt Atlanta. Dazu lud er ihre und seine Familie ein. “Als sie aus dem Lift stieg, wurde sie überrascht”, sagt Capela. Auf dem Boden lagen Rosenblätter, im Hintergrund spielte Musik und auf einem Banner stand “Would you marry me?” (“Willst du mich heiraten?”).”Es war ein sehr schöner Moment”, erinnert er sich.

Sein Leben habe sich bisher um Basketball gedreht. Nun sei er in einem Alter, an dem er sich auch persönlich weiterentwickeln wolle. “Die NBA ist ein Geschäft und wir werden sehen, was meine Zukunft bringt”, sagt Capela.