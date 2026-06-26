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Schweizer Rettungsteam nach Erdbeben in Caracas eingetroffen

Keystone-SDA

Die 80 Spezialistinnen und Spezialisten des Schweizer Rettungsteams sind am Freitag in der venezolanischen Hauptstadt Caracas gelandet. Sie wollen dort Erdbebenopfer aufspüren und bergen. Mit den Helfern gelangte auch 18 Tonnen Hilfsgüter nach Venezuela.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach ihrer Ankunft hätten die Einsatzkräfte zusammen mit den venezolanischen Behörden sofort mit den Vorbereitungen begonnen, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf seiner Webseite.

Die Aufgabe des Teams besteht darin, Opfer des Erdbebens in den Trümmern aufzuspüren, sie zu bergen und zu retten. 1,5 Millionen Franken gab der Bund dafür aus den Nothilfemitteln frei. Weitere Unterstützungsmassnahmen würden geprüft, schrieb das EDA weiter. Auch am Freitag gab es dem Aussendepartement zu folge keine Informationen über Schweizer Opfer.

Die schweren Erdbeben vom Donnerstagabend (Ortszeit) innerhalb von nur 39 Sekunden mit Magnituden von 7,2 und 7,5 kosteten hunderte Menschen das Leben. Am Freitag stieg die Zahl der Toten auf 589. Weitere 3000 Menschen wurden verletzt, unzählige gelten nach wie vor als vermisst.

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