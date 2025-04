Schweizer Soldat im Schlafsack von Panzer angefahren

Keystone-SDA

Bei einem Wiederholungskurs in Österreich ist in der Nacht auf Mittwoch ein Schweizer Soldat von ein Militärfahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Es soll in geringem Tempo über das rechte Bein des 19-Jährigen gefahren sein, als dieser im Schlafsack lag.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Der schwer verletzte Soldat wurde per Rettungshelikopter in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.

Der Unfall ereignete sich bei einer nächtlichen Übung um die Mitternachtszeit, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) auf X mitteilte.

Laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte ein 26-Jähriger den Panzerwagen gesteuert. Er dürfte den Soldaten im Schlafsack übersehen haben, hiess es.

Der Verletzte befinde sich in Spitalpflege und werde in die Schweiz zurückkehren, sobald ein Transport möglich sei, so das VBS. Die Militärjustiz, die im Auslands-WK ebenfalls vor Ort ist, untersuche den Vorfall. Diese nahm vorerst nicht Stellung zu einer Anfrage von Keystone-SDA.

Mit dem Truppenversuch «Trias 25» in Österreich testet die Schweizer Armee vom 14. April bis zum 9. Mai ihr Konzept «Zukunft der Bodentruppen». Das sei auf Schweizer Truppenübungsplätzen nur eingeschränkt möglich. Der ausgewählte Truppenübungsplatz Allentsteig liegt im Bundesland Niederösterreich, rund hundert Kilometer nordwestlich von Wien. An der trinationalen Übung nehmen 950 Schweizer, 150 deutsche und 200 österreichische Soldatinnen und Soldaten teil.