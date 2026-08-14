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Schwerer russischer Bombenangriff auf Kramatorsk

Keystone-SDA

Durch einen russischen Bombenangriff auf die frontnahe Stadt Kramatorsk in der Ostukraine sind nach Behördenangaben mindestens 15 Menschen verletzt worden. Es gebe bislang einen Toten, teilte der Militärverwalter des Gebietes Donezk, Wadym Filaschkin, auf Telegram mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Seinen Angaben zufolge wurde die Stadt achtmal aus der Luft angegriffen, mutmasslich mit Gleitbomben. In einem grossen Wohnblock sei ein Brand ausgebrochen. Filaschkin riet den Einwohnern von Kramatorsk, in weniger gefährdete Gebiete der Ukraine umzusiedeln.

Die Industriestadt hatte vor dem Krieg etwa 58.000 Einwohner. Die vordersten russischen Stellungen sind derzeit etwa 20 Kilometer entfernt. Immer wieder wird Kramatorsk beschossen. Die Ukraine wehrt sich seit fast viereinhalb Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion.

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