Schwingerkönig Arnold «Nöldi» Forrer ist erneut Vater geworden
Der frühere Schwingerkönig Arnold "Nöldi" Forrer ist am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal Vater geworden. Die Geburt seines ersten Sohnes sei wunderschön gewesen, sagte Forrer im "Blick"-Podcast "Hoselupf".
(Keystone-SDA) Der Toggenburger und seine Lebensgefährtin Seraina gaben dem Kind den Namen Emilio, wie Forrer in dem Podcast weiter sagte. «Es passt in die Familie, Emilio hat mir irgendwie gefallen. Sonst hat mir kein Name wirklich gefallen», so der Schwingerkönig von 2001 weiter.
Forrer war zum zweiten Mal bei einer Geburt dabei: Aus einer früheren Beziehung hat der Schwinger bereits Tochter Malia, die heute 12-jährig ist. Bis im August 2022 war der heute 46-jährige Forrer als aktiver Schwinger tätig. In seiner Karriere gewann er insgesamt 151 Kränze.