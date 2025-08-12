The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Schwingerkönig Arnold «Nöldi» Forrer ist erneut Vater geworden

Keystone-SDA

Der frühere Schwingerkönig Arnold "Nöldi" Forrer ist am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal Vater geworden. Die Geburt seines ersten Sohnes sei wunderschön gewesen, sagte Forrer im "Blick"-Podcast "Hoselupf".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Toggenburger und seine Lebensgefährtin Seraina gaben dem Kind den Namen Emilio, wie Forrer in dem Podcast weiter sagte. «Es passt in die Familie, Emilio hat mir irgendwie gefallen. Sonst hat mir kein Name wirklich gefallen», so der Schwingerkönig von 2001 weiter.

Forrer war zum zweiten Mal bei einer Geburt dabei: Aus einer früheren Beziehung hat der Schwinger bereits Tochter Malia, die heute 12-jährig ist. Bis im August 2022 war der heute 46-jährige Forrer als aktiver Schwinger tätig. In seiner Karriere gewann er insgesamt 151 Kränze.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft