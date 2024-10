Schwingerkönigin Sonia Kälin gibt Lehrerinnenberuf auf

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die vierfache Schweizer Schwingerkönigin Sonia Kälin hat nach 15 Jahren im Klassenzimmer ihren Beruf als Sekundarlehrerin an den Nagel gehängt. «Mit der Entscheidung, meinen Job aufzugeben, habe ich lange gerungen», sagte Kälin in einem Interview.

«Ich habe in all den Jahren viele schöne, bereichernde und tolle Momente erleben dürfen. Aber nach so langer Zeit brauche ich eine Veränderung», sagte die 39-Jährige zur «Schweizer Illustrierten». Ihr Ziel sei es, sich als Moderatorin und Werbebotschafterin ein verlässliches Standbein aufzubauen, so Kälin weiter.

«Wann kündigst du?», habe ihr Mann sie eines Abends gefragt, als sie erschöpft von der Schule nach Hause gekommen sei. Das sei der Schlüsselmoment für ihre Entscheidung gewesen, dem Lehrerinnenberuf den Rücken zuzukehren, sagte Kälin. Nach Moderationen sah Kälin nach eigener Aussage «anders» aus, als an den Tagen, an denen sie vom Schulunterricht nach Hause kam. Ihrem Mann sei aufgefallen, «wie ich bei Eventmoderationen aufblühe. Er spürte mein Feuer als Markenbotschafterin».

Nun möchte Kälin ihre Kreativität voll ausleben. Sie sei gespannt, welche Projekte noch auf sie zukommen werden. Die in Egg (Einsiedeln SZ) geborene Kälin wuchs in eine Schwingerfamilie auf. Anfang 2019 kündigte die vierfache Schwingerkönigin und Mutter zweier Töchter ihren Rücktritt an.