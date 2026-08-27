Schwyzer Energieversorger EWS senkt Strompreise per 2027

Keystone-SDA

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Der Schwyzer Energieversorger EWS senkt die Strompreise für seine Kundschaft in der Grundversorgung per 2027 um durchschnittlich 3 Prozent. Ein typischer Vierpersonenhaushalt wird dadurch um rund 37 Franken pro Jahr entlastet.

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(Keystone-SDA) Die Energietarife sinken um 0,3 Rappen pro Kilowattstunde, die Netznutzungstarife um durchschnittlich 0,5 Rappen, wie die EWS AG am Donnerstag mitteilte. Als Gründe für diese Senkungen nannte das Unternehmen unter anderem tiefere Beschaffungskosten und geringere Kosten für die Netznutzung.

Bei den Netzkosten wirkten sich tiefere Kosten für das Vorliegernetz und die Systemdienstleistungen von Swissgrid aus. Zudem fiel die Abgabe für die Stromreserve des Bundes laut der Mitteilung geringer aus. Einzig der Zuschlag für solidarisierte Kosten über das Übertragungsnetz wurde erhöht.

Auch mit einer verbesserten Prognosegenauigkeit begründete das Unternehmen die tieferen Strompreise. Dies sei trotz einer starken Zunahme von Photovoltaikanlagen im Versorgungsgebiet gelungen.

Gleichzeitig passt EWS die Namen der Stromprodukte an. Grund dafür sind verschärfte Vorgaben des Bundes für die Herkunftsnachweise. So wird beispielsweise aus «EWS Wasserkraft» neu «EWS Naturstrom». Das solle Klarheit schaffen, die Stromqualität bleibe aber unberührt.