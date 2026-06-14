Sechs Tote bei Zusammenstoss von Hubschraubern in Rio

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss von zwei Hubschraubern in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro sind alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Die beiden Helikopter kollidierten in der Luft und stürzten auf den Parkplatz eines Autohändlers, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Dabei explodierte einer der Hubschrauber, mehrere Autos gingen in Flammen auf.

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(Keystone-SDA) In einem der Hubschrauber waren vier Passagiere mit einem Piloten unterwegs, in dem anderen Helikopter befand sich nur der Pilot. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die für Ermittlungen zu Flugunfällen zuständige Luftwaffe leitete eine Untersuchung ein.