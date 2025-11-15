Sechs Verletzte bei Frontalkollision zweier Autos bei Andelfingen

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos sind am Samstagnachmittag in Andelfingen mehrere Erwachsene und Kinder verletzt worden. Wegen des Unfalls musste die Weinlandstrasse bis etwa 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

(Keystone-SDA) Gegen 13.20 Uhr fuhr ein 52-jähriger Mann auf der Weinlandstrasse in Richtung Schaffhausen, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Auf Höhe der Industrie Andelfingen wollte er nach links in Richtung Zentrum Andelfingen abbiegen.

Dabei kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer Frontalkollision mit einem zweiten Auto, das zur selben Zeit von Schaffhausen herkommend in Richtung Winterthur fuhr. Der 29-jährige Autofahrer war mit seiner Frau und drei Kindern unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die drei Erwachsenen und ein Kind mittelschwer verletzt und mussten mit Ambulanzen in Spitäler gebracht werden. Ein weiteres Kind wurde schwer und ein Kleinkind leicht verletzt. Beide wurden mit Rettungshelikoptern in Spitäler geflogen.