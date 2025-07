Seitliche Frontalkollision fordert vier Verletzte in Liestal BL

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag in Liestal BL auf der Rheinstrasse kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei sind vier Personen verletzt worden, eine musste von der Feuerwehr aus einem Wrack geborgen werden, wie es weiter heisst.

(Keystone-SDA) Der Unfall habe sich kurz vor 13.45 Uhr ereignet. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Polizei sei eine 65-jährige Frau in einem Personenwagen auf der Rheinstrasse in Richtung Liestal unterwegs gewesen. Beim Linksabbiegen in den Eichenweg habe sie einen anderen Personenwagen übersehen, der ihr auf der Rheinstrasse entgegengekommen sei.

Noch auf der Kreuzung kam es dann zur seitlich-frontalen Kollision, wie die Polizei schrieb. Der Beifahrer des unfallverursachenden Autos musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Sanität brachte die vier Verletzten ins Spital. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig geführt, wie es im Communiqué heisst.