The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Situation nach Felssturz bei Wilderswil stabil geblieben

Keystone-SDA

Nach dem Felssturz oberhalb der Kantonsstrasse zwischen Wilderswil und Zweilütschinen von Ende Juli ist die Situation stabil geblieben. Das haben geologische Abklärungen des kantonalen Tiefbauamts ergeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Felswand finden derzeit keine Bewegungen statt und es muss nicht von weiteren Felsstürzen ausgegangen werden. Das ergaben die Abklärungen, die das Tiefbauamt gemeinsam mit Fachleuten vornahm, wie die Bau- und Verkehrsdirektion in einem Communiqué mitteilte.

Sicherheitshalber wird die Felswand weiter überwacht. In einem nächsten Schritt will der Kanton nun untersuchen, welche Rolle das Wasser im betroffenen Gebiet spielt. Er klärt unter anderem ab, wie sich intensive Starkniederschläge auswirken könnten.

Die Hauptstrasse von Wilderswil nach Zweilütschinen ist für den Verkehr uneingeschränkt geöffnet. Die nahegelegenen Ausweichstellen sowie die betroffene Forststrasse bleiben bis zum Abschluss der Untersuchungen weiterhin gesperrt.

Oberhalb der Kantonsstrasse zwischen Wilderswil und Zweilütschinen hatte sich am 30. Juli ein «mittlerer bis grosser» Felssturz ereignet, wie der Kanton damals formulierte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
57 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft