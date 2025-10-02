The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Spanien verzeichnet im Sommer neuen Touristen-Rekord

Keystone-SDA

So viele Menschen wie nie haben in diesem Sommer ihre Ferien in Spanien gemacht. Das Nationale Statistik-Institut verzeichnete im Juli und August 22,3 Millionen ausländische Touristen, wie es am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der bisherige Rekord lag bei 21,8 Millionen und stammte aus dem Vorjahr. Die meisten Besucher kommen demnach aus Grossbritannien, Frankreich und Deutschland.

Für August meldete das Statistikamt einen Anstieg der Besucherzahl um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Juli hatte es einen Anstieg um 1,6 Prozent gegeben. In den ersten acht Monaten des Jahres besuchten fast 66,8 Millionen ausländische Touristen Spanien – ein weiterer Rekord, der die entsprechende Zahl des Vorjahres um 3,9 Prozent übertraf.

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Sektoren in Spanien, dessen Wirtschaft auch im internationalen Vergleich zuletzt stark zugelegt hatten. In beliebten Reisezielen wie Barcelona, der südlichen Küstenstadt Málaga oder auf den Balearen und Kanaren kommt es jedoch zunehmend zu Protesten gegen Übertourismus.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft