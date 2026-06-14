Stadt Luzern kann stärker in den Wohnungsmarkt eingreifen

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern soll für mehr günstige Wohnungen sorgen. Die Stimmberechtigten haben zwei Wohnvorlagen gutgeheissen. Sie gewähren der Stadt damit ein Vorkaufsrecht und geben grünes Licht für eine Wohnbaustiftung.

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(Keystone-SDA) Bei den gutgeheissenen Vorlagen handelte es sich um Gegenvorschläge zu zwei Volksinitiativen, die von der SP respektive den Grünen eingereicht und zurückgezogen worden sind. Sie sollen dazu beitragen, dass in Luzern innerhalb von 20 Jahren 1100 zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. Um das zu erreichen, will die Stadtregierung Wohnbaugenossenschaften unterstützen und selber oder über die neue Stiftung Areale erwerben können.

Das Vorkaufsrecht hiessen 67,5 Prozent (21’902 zu 10’557 Stimmen) der Stimmenden gut. Die Schaffung der Stiftung wurde mit einem Ja-Stimmenanteil von 69,3 Prozent (22’309 zu 9889 Stimmen) angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 64,2 Prozent