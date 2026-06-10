Stadt Luzern sichert sich Büroflächen in Bahnhofsnähe

Keystone-SDA

Die Stadt Luzern hat an der Landenbergstrasse 35 drei Stockwerke mit rund 5200 Quadratmetern Bürofläche erworben. Welche Dienstabteilungen dort künftig untergebracht werden, ist noch offen und wird derzeit geprüft, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

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(Keystone-SDA) Das 1991 erbaute Bürogebäude befindet sich in Bahnhofsnähe sowie unweit des Stadthauses und weiterer Verwaltungsstandorte. Die «ideale» Lage und die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr «sprechen für das Grundstück», schrieb die Stadt in der Mitteilung.

Der Preis für die Büroflächen beträgt 31 Millionen Franken, wie die Stadt auf Nachfrage von Keystone-SDA mitteilte. Laut Rafael Kaufmann, Leiter Bewirtschaftung Immobilien, wurden dafür zwei Schätzungsgutachten in Auftrag gegeben.

Mit dem Kauf stärke die Stadt ihre Strategie, städtische Dienstleistungen langfristig in eigenen Liegenschaften unterzubringen, hiess es weiter. Das reduziere Mietkosten und erhöhe die Planungssicherheit. Die zusätzlichen Flächen gewinnen auch vor dem Hintergrund auslaufender Mietverträge an Bedeutung, hiess es weiter.

Die künftige Nutzung der Büroflächen soll laut Communiqué im Rahmen eines «übergeordneten Projekts» geprüft werden. Über die Umwidmung der Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen werden die Stadtluzerner Stimmberechtigten voraussichtlich 2027 befinden.

Gemäss Mitteilung wird die Stadt per 1. August 2026 Eigentümerin des Stockwerkeigentums.