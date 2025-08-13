Stadt Nidau will Bevölkerung Pause von Bauarbeiten gönnen

Auf der Hauptstrasse in Nidau soll im kommenden Jahr nicht gebaut werden. Mit einer Pause will die Stadt der Bevölkerung und dem lokalen Gewerbe nach intensiven Bauphasen eine Pause gönnen.

(Keystone-SDA) Mit dem Umbau des Bahnhofs über die Sanierung des Kreisels Kreuzweg bis zur Erneuerung der Mittelstrasse und des Stadtplatzes wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche grosse Infrastrukturvorhaben umgesetzt, schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Gemeinderat hat nun eine Stellungnahme zur zeitlichen Abfolge der kommenden Bauarbeiten verabschiedet. Darin geht eine «klare Botschaft» an den Oberingenieurkreis III, dass 2026 keine Bauarbeiten auf der Hauptstrasse stattfinden sollen.

Die Planung der Ortsdurchfahrt wird vom Oberingenieurkreis III nächstes Jahr wieder aufgenommen, allerdings werden erst Vorarbeiten durchgeführt wie Analysen, Verhandlungen oder das Einsetzen einer Begleitgruppe. Ein Baubeginn sei frühestens ab 2030 möglich, heisst es in der Mitteilung der Stadt. Auch Massnahmen an Werkleitungen sollen nicht vor 2027 umgesetzt werden.

In einem nächsten Schritt will die Stadt den lokalen Gewerbeverband KMU aktiv in den Planungsprozess einbinden, um die Interessen der betroffenen Betriebe zu berücksichtigen.

