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Starke Rauchentwicklung – Brand in Boll

Keystone-SDA

Der Kanton Bern hat vor starker Rauchentwicklung im Dorfkern Boll in der Gemeinde Vechigen gewarnt. Ein Brand führe zu der starken Rauchentwicklung und einem starken, unangenehmen Geruch, hiess es via Alertswiss.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Durchfahrt auf der Lindentalstrasse von Krauchthal und Utzigen herkommend sei gesperrt. Der Verkehr um die Unglücksstelle sei stark beeinträchtigt. Die Bevölkerung werde aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Zudem solle man die Anweisungen der Notfalldienste und Behörden befolgen und das betroffene Gebiet weiträumig umfahren. Die Berner Polizei bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen laufenden Einsatz.

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