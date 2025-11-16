Starke Rauchentwicklung wegen Brand in einer Gewerbehalle

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in einer Gewerbehalle ist es im Kanton Aargau zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Grosseinsatz in der Gemeinde Döttingen.

(Keystone-SDA) Weitere Informationen wurden zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. Die Bevölkerung wurde über den Warndienst Alertswiss dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Das betroffene Gebiet sei zu meiden.