The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Starke Rauchentwicklung wegen Brand in einer Gewerbehalle

Keystone-SDA

Wegen eines Brandes in einer Gewerbehalle ist es im Kanton Aargau zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Grosseinsatz in der Gemeinde Döttingen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Weitere Informationen wurden zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt. Die Bevölkerung wurde über den Warndienst Alertswiss dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Das betroffene Gebiet sei zu meiden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft