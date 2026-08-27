Strasse in Weggis nach Hangbewegungen teilweise wieder befahrbar

Keystone-SDA

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Nach Hangbewegungen im vergangenen März in Weggis kann die Zingelistrasse ab Samstag unter Auflagen wieder befahren werden. Die Tannenbergstrasse bleibt gesperrt.

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(Keystone-SDA) Die Zingelistrasse kann bei Gefahrenstufe 0 eines neuen Sicherheitskonzepts durchgehend befahren werden. Eine Ampel zeigt an, ob die Strasse offen ist, wie die Gemeinde Weggis am Donnerstag mitteilte.

Im Normalbetrieb signalisiert die orange Ampelfarbe, dass die Strasse frei passierbar ist. Ein längeres Verweilen im Gefahrenbereich sei jedoch nicht erlaubt, schreibt die Gemeinde weiter. Nachts bleibt der Gefahrenbereich gesperrt.

Steigt die Gefahr an, wird der Gefahrenbereich sofort geschlossen. Bei einem Einschlag in den Detektionszaun geht ein Alarmhorn los. Auf halber Strecke des Gefahrenbereichs gibt es einen Notunterstand für Fussgängerinnen und Fussgänger.

Für neue Schutzbauten und für die Erschliessung Tannenberg ist laut Gemeinde ein Vorprojekt in Arbeit. Bis zur Umsetzung dürfte es allerdings noch etwas dauern.