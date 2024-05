Streisand: Verbrecher Trump nicht in Nähe Weissen Hauses lassen

(Keystone-SDA) Prominente aus Film und Literatur haben sich in den USA postwendend zum Urteil gegen Ex-Präsident Donald Trump geäussert.

“Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist ein verurteilter Verbrecher”, schrieb etwa Erfolgsautor Stephen King am Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X mit Blick auf die Präsidentenwahl im November 2024.

“Der verurteilte Verbrecher Donald Trump gibt dem Richter, den Geschworenen und New York die Schuld daran, dass er in 34 Fällen für schuldig befunden wurde”, postete Schauspielerin Barbra Streisand auf X. “Die Amerikaner dürfen diesen Verbrecher nicht noch einmal in die Nähe des Weissen Hauses lassen.” “Star Wars”-Darsteller Mark Hamill schrieb in seinem Post auf X nur das Wort “Guilty” (Schuldig) – vielfach und in roter Schrift.

Am Donnerstag hatte die Jury mitgeteilt, dass Trump im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin schuldig gesprochen wurde.