The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Studierende demonstrieren in Bern gegen höhere Gebühren

Keystone-SDA

Mehr als 2000 Studierende aus der Deutsch- und der Westschweiz haben am Mittwoch in Bern gegen höhere Studiengebühren demonstriert. Das Studium müsse für alle bezahlbar sein, forderten sie auf dem Bundesplatz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zur Kundgebung aufgerufen hatte der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS). Er befürchtet, dass das Sparpaket des Bundes zu einer Verdoppelung der Studiengebühren an den Hochschulen führen könnte.

Steigende Gebühren zwängen Studierende zu mehr Nebenjobs, verlängerten die Studienzeiten und verzögerten den Berufseintritt. Auch würden internationale Kooperationen gefährdet. Die Schweiz drohe ihre Stellung als Innovationsstandort zu verlieren.

«Bildung darf kein Luxus sein», stand auf einem der vielen Transparente zu lesen. «Unsere Zukunft ist dem Bundesrat zu teuer», kritisierte eine der Rednerinnen unter Buhrufen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.

Der VSS ist der nationale Dachverband der Schweizer Studierendenschaften. Er vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von über 140’000 Studierenden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft