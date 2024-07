SVP wirft Bundesrat Jans in der Asylpolitik Versagen vor

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Für die SVP ist die Schweizer Asyl- und Migrationspolitik gescheitert und schadet der Bevölkerung. Parteiexponenten bekräftigten an einer Medienkonferenz nahe des Bundesasylzentrums Guglera in Giffers FR ihre Vorwürfe gegen den verantwortlichen SP-Bundesrat Beat Jans.

Die Zustände in der einst beschaulichen Freiburger Landgemeinde stünden “sinnbildlich für den herrschenden Asyl-Irrsinn in unserem Land”, schrieb die SVP in einer Mitteilung zur Medienkonferenz am Dienstag. Das Bundesasylzentrum Guglera sei zu einer “unerträglichen Belastung für die einheimische Bevölkerung” geworden.

EJPD-Vorsteher Beat Jans (SP) führe das “Asylchaos” seiner Vorgängerin im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, Elisabeth Baume-Schneider, “nahtlos weiter”. Der Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz spricht in einem SVP-Asyl-Positionspapier von einem “Versagen” von Jans.

Das EJPD sagte zu den SVP-Vorwürfen auf Anfrage, das Departement stehe in ständigem Austausch mit Parteien und Organisationen und berücksichtige deren Vorschläge bei der Erarbeitung von Lösungen.